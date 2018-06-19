Bu modeller arasında ilk kez jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in de olması dikkat çekti. Koyu gri boyalı Hürjet mock-up'ının üzerine Türk bayrağı asılmıştı.
Hürjet'in mock-up'ı görücüye çıktı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de (TUSAŞ) yayımlanan, 'Gençlik ve Teknoloji Buluşması' programında gençlerle bir araya geldi. Özel düzenlenen salonda, TAI’nin geliştirdiği çeşitli hava araçları ile mock-up yani birebir ölçüde modelleri sergilendi.
Etiketler: Dubai Air Show , HÜRJET , Cumhurbaşkanı , hava kuvvetleri , Recep Tayyip Erdoğan , Sierra Nevada
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