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'in mock-up'ı görücüye çıktı!

, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de (TUSAŞ) yayımlanan, 'Gençlik ve Teknoloji Buluşması' programında gençlerle bir araya geldi. Özel düzenlenen salonda, TAI’nin geliştirdiği çeşitli hava araçları ile mock-up yani birebir ölçüde modelleri sergilendi.



Bu modeller arasında ilk kez jet motorlu eğitim uçağı 'in de olması dikkat çekti. Koyu gri boyalı Hürjet mock-up'ının üzerine Türk bayrağı asılmıştı.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 19:42
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