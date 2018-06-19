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'de istifa şoku! Partiden kaçan kaçana

24 Haziran lerine günler kala Manisa Salihli'deki İlçe Gençlik Kolları'nda çok sayıda istifa yaşandı. İYİ Parti Salihli Gençlik Kolları başkanı , istifa edenlerin sayısının ise 250 olduğunu belirtti.

İYİ Partide istifa şoku! Partiden kaçan kaçana

Manisa Kent Meydanı'nda partiden istifa edenlerle birlikte basın açıklaması yapan , "Milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yönetim nedeniyle partimizden istifa ediyoruz" dedi.

İSTİFA NEDENLERİNİ BÖYLE AÇIKLADILAR

Çınar, "Salihli İlçe Başkanının ve yöneticilerinin gençlere önem vermediği ve dışladığı bir yapı oluşmuştur. İl başkanının ve yönetiminin mevcuttaki sorunları görmezden geldiği, aksine taraf olduğu, grubumuz içerisinde bulunan arkadaşlarımızın bazı vekil adaylarını çalışmasına davet etmelerine rağmen ilçe başkanına ters olur, ayıp olur gibi söylemlerde bulunmaları bizim nezdimizde bu vekil adaylarının halkın değil, kişinin vekili olacağı kanaatine varmamıza neden olduğu, ayrıca Salihli İlçe Başkanının ve yönetimindeki şahısların bin türlü iftira ile polise şikayetçi olması, gençliğe yapılan bu kadar aşağılamadan sonra böyle bir yapının ve oluşumun içerisinde bulunamayacağımızı ve yönetim dahilindeki şahıslar ile bir başarı elde edilemeyeceği, milliyetçilikten ve vatanseverlikten uzak bir yapı olduğu tarafımızdan anlaşılmıştır. Bu sebeplerden dolayı Gençlik Kolları'ndaki görevlerimizden ve parti üyeliklerimizden istifa ediyoruz" dedi.

250 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Çınar, istifa edenlerin sayısının ise 250 olduğunu öne sürdü.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 07:05
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