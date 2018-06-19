Erdoğan'ın açıkladığı Mega Endüstri Bölgeleri'yle ilgili detaylar ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre; Mega Endüstri Bölgeleri, "yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı bölgeler" olarak tanımlanacak. Mega Endüstri Bölgeleri'nin kamulaştırma bedeli ve altyapı ile ilgili giderleri bakanlık tarafından karşılanacak. Karşılanacak giderler şunlar:

"Kamulaştırma, her türlü etüt, plan ve proje çalışması, yol, demiryolu bağlantısı, içme suyu şebekesi, kanalizasyon şebekesi, elektrik şebekesi, doğalgaz şebekesi, haberleşme şebekesi, atık su arıtma tesisi, köprü ve viyadük, sondaj, drenaj, yağmur suyu şebekesi, deniz dolgusu."



ANONİM ŞİRKET

Milliyet'in haberine göre; yatırımcının bürokratik süreçleri hızlandırılacak ve kolaylaştırılacak. Destek ve teşvikler sağlanacak. Yeni ve profesyonel bir yönetim tarzı olacak. Bölgede yatırım yapacak yerli ve yabancı yatırımcılar, kurum/kuruluşlar, dernek, vakıf, oda, bankalar ve yerel yönetimlerin ortak olabildiği bir şirket işleyişi bulunacak. Bu model ile özellikle Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur gibi ülkelerindeki başarılı sanayi bölgelerinin yönetimine benzer bir yapı geliştirilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın muhattabı, anonim şirket statüsünde bir "yönetici şirket" olacak. Mega Endüstri Bölgesi'ni bu anonim şirket işletecek.

4 BÖLGE

İlk aşamada faaliyete geçirilecek Mega Endüstri Bölgeleri şunlar:

- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi: Ortadoğu petrol ve doğalgaz rezervleri, uluslararası enerji boru hatlarına yakınlığı ile enerji sektörü için önemli bir yatırım alanı. (Rafineri, termik santral yatırımları)

- Filyos Endüstri Bölgesi: Yanı başında Türkiye'nin en büyük liman projesinin bulunması, lojistik üs olma imkanı açısından yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir yatırım alanı. (Elektrikli teçhizat, makine ve ekipman, motorlu kara taşıtları gibi yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörler

- Karasu Münferit Yatırım Yeri: Türkiye'nin en büyük savunma ve otomotiv araçları üretim merkezi. (Savunma sanayi, raylı sistemler, ticari araçlar vb. üretimler)

- Trabzon Yatırım Adası: Türkiye'nin deniz dolgusu ile oluşturulan ilk sanayi bölgesi. (Savunma sistemleri, uzay ve havacılık, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, bilişim gibi yüksek teknolojili sektörler)

140 MİLYAR TL

İlk aşamada faaliyete geçirilecek Mega Endüstri Bölgeleri ile 45 milyar TL'lik yatırım yapılacak, 35 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, Güney Marmara, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye genelinde hem bakanlığın hem de yatırımcıların başvuruları doğrultusunda yeni Mega Endüstri Bölgeleri kurulması için çalışmalar sürdürülecek. Bunun için 140 milyar TL'lik yatırım yapılması ve 100 bin kişiye iş imkanı sağlanması gündeme gelecek.