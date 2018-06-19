İşte İnce'nin, Kemal'in, Temel'in şımarttığı HDPKK

Kirli ittifakın parlattığı HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan gerçek düşüncelerini açık etti. Daha önce FOX TV'de yaptığı açıklamada PKK ile bağlantılarının olmadığını söyleyen Buldan şimdi ise, "Oyunuzu atmaya sandık başına gittiğinizde aklınıza Selehattin Demirtaş, Abdullah Öcalan gelsin" dedi.
Sosyal medyada hızla yayılan video sonrası sosyal medya kullanıcıları HDPKK'yı parlatan muhalefete sert sözlerle yüklendi. Bir kullanıcı söz konusu görüntüler için "HDPKK barajı aşsın diye 40 takla atan ihanet ittifakının stratejistleri izlesin" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada hızla yayılan video sonrası sosyal medya kullanıcıları HDPKK'yı parlatan muhalefete sert sözlerle yüklendi. Bir kullanıcı söz konusu görüntüler için "HDPKK barajı aşsın diye 40 takla atan ihanet ittifakının stratejistleri izlesin" ifadelerini kullandı.
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