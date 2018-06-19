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  1. CHP'nin PKK sevici vekiline şok!

İşte 'nin, 'in, 'in şımarttığı

Kirli ittifakın sürekli savunma gayretine girdiği ve parlattığı HDP Eş Genel Başkanı 'dan akıllara zarar açıklamalar geldi. Buldan, "Oyunuzu atmaya sandık başına gittiğinizde aklınıza , Abdullah Öcalan gelsin" dedi.

İşte İncenin, Kemalin, Temelin şımarttığı HDPKK
Kirli ittifakın parlattığı Eş Genel Başkanı 'dan gerçek düşüncelerini açık etti. Daha önce 'de yaptığı açıklamada PKK ile bağlantılarının olmadığını söyleyen Buldan şimdi ise, "Oyunuzu atmaya sandık başına gittiğinizde aklınıza , Abdullah Öcalan gelsin" dedi.
İşte İnce'nin, Kemal'in, Temel'in şımarttığı HDPKK


da hızla yayılan video sonrası sosyal medya kullanıcıları HDPKK'yı parlatan muhalefete sert sözlerle yüklendi. Bir kullanıcı söz konusu görüntüler için "HDPKK barajı aşsın diye 40 takla atan ihanet ittifakının stratejistleri izlesin" ifadelerini kullandı.


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  • 19 Haziran 2018, Salı 13:35
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