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Midyat’ta da a uğradı

yıkım ve terör odaklı politikasıyla çukura gömüldü. HDP milletvekili adaylarının katılımıyla Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen mitingi de sönük geçti.



milletvekili adaylarının katılımıyla Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen mitingi de sönük geçti.
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  • 19 Haziran 2018, Salı 19:57
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