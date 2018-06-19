HDP Midyat’ta da hüsrana uğradı
HDP yıkım ve terör odaklı politikasıyla çukura gömüldü. HDP Mardin milletvekili adaylarının katılımıyla Mardin’in Midyat ilçesinde düzenlenen mitingi de sönük geçti.
Etiketler: Mardin , HDP , Mithat Sancar , Pero Dündar , Nusaybin , Süryani , hüsran
- Başbakan Yıldırım'dan F-35 skandalına sert tepki
- "Perşembe akşamı Atv-A Haber yayınında açıklayacağım"
- Hürjet'in mock-up'ı görücüye çıktı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.