CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, savunduğu düşünceden vazgeçmek konusunda genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçti.



İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı günden bu yana geçen 44 günde seçim çalışmalarında defalarca yalan söyledi, eski açıklamalarından çark etti ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok kişiye iftirada bulundu. İnce kendini dahi yalanladı. İşte bazı örnekler:

İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklandığı günden bu yana geçen 44 günde seçim çalışmalarında defalarca yalan söyledi, eski açıklamalarından çark etti ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok kişiye iftirada bulundu.

İnce kendini dahi yalanladı. İşte bazı örnekler:

16 Mayıs 2018: ABD'yi kastederek "Fetullah Gülen'i iade etmezse İncirlik'teki askerleri Noel için ailelerinin yanına göndeririz", ardından "İade etmezlerse kapatırız" dedi. 10 gün sonra "Kapatırım demedim. Askerler Noel tatilini ABD'de geçirirler dedim" yanıtını verdi.

15 Mayıs 2018: "0 yaştan 18 yaşına kadar sağlık ücretsiz olacak" dedi. Oysa gençler 2008'den beri bu hizmeti ücretsiz alıyor.

17 Mayıs 2018: "Çiftçiye mazotu 3 - 3.5 liraya vereceğiz" dedi. Mazot zaten 2.35 liradan veriliyor.

4 Haziran 2018: Erdoğan'ın promter mağduru olduğunu ileri sürdü. Oysaki Diyarbakır'da Erdoğan, prompter nedeniyle değil MEDAV Başkanı Tayyip Elçi'nin ayakta kaldığı gerekçesiyle konuşmasına ara vermişti.

"PKK'LI" DEDİ İTTİFAK YAPTI

9 Şubat 2012: BDP milletvekili Altan Tan, "Kemalist diktatörlük" ifadesi kullandı, İnce de buna karşılık, "PKK kontenjanından milletvekili" dedi. Altan Tan, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin de içinde bulunduğu "Millet İttifakı"ndaki Saadet Partisi'nden aday oldu.

BAŞBUĞ YALANI TUTMADI

3 Haziran 2018: "Sayın Erdoğan sen İlker Başbuğ'a terörist demiş adamsın" dedi. Oysa Erdoğan 2012'de, "Genelkurmay Başkanı örgüt elemanı değil. Tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyorum" demişti.

'KAÇAMAZ' DEDİ ADAY OLDU

3 Şubat 2018: CHP Kurultayı'nda "CHP'nin genel başkanı, doğal cumhurbaşkanı adayıdır, kaçamaz. Yok böyle bir şansı. 'Partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin.' O zaman koltukta niye oturacaksın?" dedi.

4 Mayıs 2018: İnce: "Sayın Genel Başkanım hep söylediniz parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz, parti üyesi cumhurbaşkanı olmaz. Bunu hep söylediniz. Ben de bu görüşünüze hep katıldım" (Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak İnce'yi açıkladı)

ATATÜRK BÜSTÜNÜ YIKANLARI HAPİSTE ZİYARET ETTİ

16 Ekim 2014: İnce, Selahattin Demirtaş'ı Kobani olaylarının sorumlusu olarak gösterdi ve "Kamu binaları, Atatürk büstü (yakıldı). Ya Atatürk büstünden ne istiyorsun?" diye sordu.



9 Mayıs 2018: Atatürk büstünün yakılmasından sorumlu tuttuğu Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.

11 Haziran 2018: Diyarbakır'daki mitingde, "Siyaseti ilkeli yapacağız ilkeli... Millete yalan söylemiyorum" dedi ancak her alanda söylediği yalanlar ve çarklar toplumda tepki gördü.

İNCE'NİN FETÖ İFTİRASINI KILIÇDAROĞLU YALANLADI

18 Mayıs 2018: "ABD'liler bana, 'Fethullah Gülen'i usulüne uygun bizden istenmedi' dedi" yalanını ortaya attı. 5 Haziran'da Kılıçdaroğlu İnce'yi yalanladı ve "Bana gelen raporda (aynı rapor Sayın İnce'ye de verildi) bazı usul eksiklikleri var ama bunlar çok hayati usul eksiklikleri değil." dedi.



28 Mayıs 2018: İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftirada bulunarak 2001'de AK Parti'yi kurduğunda Pensilvanya'ya gittiği yalanını ortaya attı. Aynı gün Erdoğan, "Böyle bir şey söz konusu değil. İspat edemezsen namertsin" karşılığını verdi. İnce'nin yalanının kaynağının duyumlarla yazılan bir kitap olduğu ortaya çıktı.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ DE YALAN

8 Haziran 2018: "Demirel'in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 liraya geçiyorsun. Erdoğan'ın yaptığı köprüden giderken 114 lira gelirken 114 lira toplamda 228 lira" dedi. Karayolları'nın internet sitesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçişte tek yönlü para alındığı ve 1. sınıf araçlar için ücretin 13.05 TL olduğu açıkça görülüyor.

REKTÖR AFYONCU'YA DA İFTİRA ATTI

9 Haziran 2018: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Erhan Afyoncu'yu hedef aldı ve "Harp Akademileri'ni kapattılar MSÜ'yü kurdular, rektörü FETÖ'cü çıktı" dedi. Afyoncu yayına bağlanınca İnce çark edip dekanı hedef aldı. İkinci kez yalanlanınca öfkeli şekilde her isteyenin programa bağlanmamasını istedi. Bahsedilen kişi, MSÜ Teşkilat Şube Müdürü Kadir Atakan'dı.

BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANIYDI ŞİMDİ ÖZGÜRLÜKÇÜ

6 Şubat 2008: "Neden kadınların saçını kapatıyoruz? Erkeklerin gözünü bağlayalım daha doğru bir çözüm olur." diyerek başörtüsü düşmanlığı yaptı. 21 gün sonra da üniversitelerde başörtüsüne serbestlik sağlanmasını öngören değişikliğe karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Cumhurbaşkanı adayı olunca ise, geçmişini unutup çark etti ve "Başörtülü kardeşim ister sokakta ister evde ister devlet dairesinde nasıl giyinirse giyinsin kimse karışmayacak." dedi.

MİTİNGDE KUR'AN OKUDU

23 Eylül 2015: "Seçim meydanlarına Kuran ile çıkanlar, seçim şarkısında besmeleyi kullananlarda hiç utanma yok mu?" dedi ancak 25 Mayıs 2018'de Kütahya'daki temel atma töreninde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

CAMİ VE NAMAZ RAHATSIZLIĞI

6 Aralık 2005: Öğrencilerini camiye götürüp abdest alma ve namaz kılmayı uygulamalı olarak öğreten din dersi öğretmeni hakkında soru önergesi verdi, bunun laikliğe saldırı olduğunu söyledi. 12 Mayıs 2018'de ise "Ezan hem namaza çağrıdır, hem bağımsızlığımızın sembolüdür" dedi.