TSK tarafından 3 bölgede düzenlenen hava operasyonlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonda teröristlerin depoları da imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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