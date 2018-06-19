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Terör örgütü 'ya büyük darbe

17-18 Haziran'da Kuzey Irak'ta Avaşin, Şırnak Siopi'ye ve Diyarbakır Hani'ye hava harekatı düzenlendi. 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKKya büyük darbe

TSK tarafından 3 bölgede düzenlenen hava operasyonlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonda teröristlerin depoları da imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 08:36
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