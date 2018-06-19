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'de kullanılan oylar 'ye gönderildi

24 Haziran leri öncesi 'de kullanılan oylar, sandıkların kapanmasının ardından önceki gün kurye ile 'ye gönderildi.

'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada oykullanma sürecini değerlendirdi.

Pazar akşamı sona eren oy verme işleminin ardından sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oyların bugün Ankara'dan gelen kuryeler eşliğinde gönderildiğini ifade eden Kılıç, "Oy kullanma süreci huzurlu ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Vatandaşlarımız demokratik haklarını sorunsuzca kullandılar. Bundan dolayı mutluyuz." dedi.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 08:20
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