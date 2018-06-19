Kanada'nın başkenti Ottawa'da düzenlenen G-7 Zirvesi'ne, ABD Başkanı Donald Trump damga vurdu. Ev sahibi lider Justin Trudeau için "İkiyüzlü, zayıf karakterli" diyen Trump, zirveden ortak metin çıkmasını da engellemişti.
MACRON'A BÜYÜK ŞOK
Wall Street Journal gazetesinin, toplantılarda bulunan AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump'ın tek kurbanı Trudeau olmadı. İddilara göre zirvede göçmenlik konusu ele alınırken, Trump, Japonya Başbakanı Abe'ye hitaben, "Şinzo, sizde göçmenlik problemi yok ama istersen 25 milyon Meksikalı'yı sana yollayabilirim" dedi. İran ve terörizm konusu tartışılırken de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a dönen Trump "Terörizm konusunu en iyi senin biliyor olman gerek Emmanuel. Çünkü bütün teröristler Paris'te" dedi. Trump'ın ayrıca İngiliz Başbakan Theresa May için "Sıkıcı kadın", AB Komisyon Başkanı Jean- Claude Junker için ise "Acımasız katil" ifadesini kullandığı kaydedildi.
MACRON'A BÜYÜK ŞOK
Wall Street Journal gazetesinin, toplantılarda bulunan AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump'ın tek kurbanı Trudeau olmadı. İddilara göre zirvede göçmenlik konusu ele alınırken, Trump, Japonya Başbakanı Abe'ye hitaben, "Şinzo, sizde göçmenlik problemi yok ama istersen 25 milyon Meksikalı'yı sana yollayabilirim" dedi. İran ve terörizm konusu tartışılırken de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a dönen Trump "Terörizm konusunu en iyi senin biliyor olman gerek Emmanuel. Çünkü bütün teröristler Paris'te" dedi. Trump'ın ayrıca İngiliz Başbakan Theresa May için "Sıkıcı kadın", AB Komisyon Başkanı Jean- Claude Junker için ise "Acımasız katil" ifadesini kullandığı kaydedildi.
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