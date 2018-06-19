;
Yol Durumu
  1. Bass yerine Satterfield
  2. Hangisi cazip

Bütün teröristler ’te

Bütün teröristler Paris’te
Kanada'nın başkenti Ottawa'da düzenlenen G-7 Zirvesi'ne, D Başkanı damga vurdu. Ev sahibi lider Justin Trudeau için "İkiyüzlü, zayıf karakterli" diyen Trump, zirveden ortak metin çıkmasını da engellemişti.

MACRON'A BÜYÜK ŞOK
gazetesinin, toplantılarda bulunan AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump'ın tek kurbanı Trudeau olmadı. İddilara göre zirvede göçmenlik konusu ele alınırken, Trump, Japonya ı Abe'ye hitaben, "Şinzo, sizde göçmenlik problemi yok ama istersen 25 milyon Meksikalı'yı sana yollayabilirim" dedi. ve terörizm konusu tartışılırken de Macron'a dönen Trump "Terörizm konusunu en iyi senin biliyor olman gerek Emmanuel. Çünkü bütün teröristler Paris'te" dedi. Trump'ın ayrıca İngiliz Başbakan Theresa May için "Sıkıcı kadın", AB Komisyon Başkanı Jean- Claude Junker için ise "Acımasız katil" ifadesini kullandığı kaydedildi.
Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar