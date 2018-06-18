Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 61 kişi yaşamını yitirdi, 412 kişi yaralandı. Bayram tatilinin üçüncü gününde (dün) çeşitli illerde saat 17.00'ye kadar meydana gelen trafik kazaları 15 kişinin yaşamını yitirmesi, 106 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.
Yollar kan gölü: 61 ölü
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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