;
Yol Durumu
  1. Islakbul!
  2. Dönüş çilesi

Yollar kan gölü: 61 ölü

Yollar kan gölü: 61 ölü
Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 61 kişi yaşamını yitirdi, 412 kişi yaralandı. Bayram tatilinin üçüncü gününde (dün) çeşitli illerde saat 17.00'ye kadar meydana gelen trafik kazaları 15 kişinin yaşamını yitirmesi, 106 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar