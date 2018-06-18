Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Münbiç'teki kritik sürecin başladığını Samsun Mitingi'nde duyuran Erdoğan, harekata ilişkin bilgi verdi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...



Sizleri saygı ile selamlıyorum Samsun. Muhteşemsin Samsun. Hamdolsun Samsun bizi yarı yolda bırakmadı. 2002'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde Samsun AK Parti'nin en büyük destekçilerinden biri oldu.Havalimanından gelene kadar Samsun bir başkaydı bugün kabına sığmıyorsun. Samsun bizim göz bebeğimiz. Samsun bizim yoldaşımız. Biz birileri gibi sadece Samsun'u seçim zamanlarında hatırlamıyoruz. Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun'a geldim. Sizlerle dertleştim. Şimdi önümüzde kritik bir seçim var. Biz Samsun'dan yine rekor bekliyoruz. Samsun, 24 Haziran'da yeni bir rekore koşuyor muyuz? 24 Haziran'da mührü bir kez daha AK Parti'ye basıyor muyuz?

"DÜN 1 MİLYON 300 BİN KİŞİ YENİKAPI'YI DOLDURDU"

Samsun dün İstanbul'u izlediniz mi? Sağanak yağış vardı ama bu yağmura rağmen dinlemediler. Bu davaya gönül veren 1 milyon 300 kişi Yenikapı'yı doldurdu. Kardeşlerim son 16 yılda Samsun bize nasıl sahip çıktıysa biz de Samsun'u hakettiği yere getirmeye çalıştık.

"BU 15 YAŞINDAKİ YASİN BÖRÜ'NÜN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN KİŞİ DEĞİL Mİ?"

Senin ne işin var Edirne'de? Bu adam benim Kürt kardeşlerimi sokağa döken, 53 kardeşimizin ölümüne neden olan kişi değil mi? Bu 15 yaşındaki Yasin Börü'nün ölümüne sebep olan kişi değil mi? Kardeşlerim Samsun'a son 16 yılda 27 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 4579 adet yeni derslik açtık. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini faaliyete geçiriyoruz.



Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk. Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık. (Demirtaş) Bu parti başka aday mı bulamadı, bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı. İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil milletimize hizmetkar olmakta aradık.

ŞİMDİ YENİ BİR ADIM ATIYORUZ

Şehrimizi spor salonları, yüzme havuzları, kayak eğitim merkezi ile donattık mı? Bu bizim gençliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Samsun eski stadını 102 bin karelik o alanı millet bahçesine döndürüyoruz. Talimatı TOKİ'ye verdim. Samsun yeşille zaten iç içe. Böyle bir millet bahçesi yemyeşil olacak. Samsun'u aynı zamanda sağlık merkezine döndürdük mü?

"MUHARREM İNCE SEN DAHA BAŞLAMADAN BİTTİN BİTTİN"

Şimdi Samsun'a bir de şehir hastanesi yakışır dedik. 900 yataklı bir şehir hastanesine de Samsun'a yapacağız. Biz yaparız, onlar konuşur. İhale süreci devam ediyor. Bakıyorsunuz muhalefet bunlardan da rahatsız. Utanmadan sıkılmadan benim için 'O artık yorgun' diyor. Bay Muharrem; ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var... Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki. Sen iftiralara tek tek cevap vermeye değmezsin, seçime 5 gün kaldı. Neymiş OHAL'i kaldıracakmış, biz iktidara gelince OHAL'i kaldırdık. Terörle mücadele çerçevesinde süresi bitince biz OHAL'i zaten kaldıracağız. OHAL'in sanayiye, eğitime bir zararı var mı? Neden rahatsız oluyorsun? Benim dışımdaki adaylardan terörle mücadeleyle ilgili bir şey duydunuz mu? Şuan itibari ile Afrin'de 4600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Şuanda Kandil'e operasyonlar devam ediyor. İlk operasyonda 20 uçak kaldırdık ikinci operasyonda bunların dağ kadrosunu vurduk.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FLAŞ MÜNBİÇ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Münbiç'te devriye gezme olayının başladığını açıkladı.





Erdoğan şöyle konuştu:

"Şuan biz öyle bir mücadele veriyoruz ki CHP'ye de HDP'ye de sesleniyorum. Biz şuanda milletimizin beka mücadelesi için çalışıyoruz. Biz diyoruz ki er veya geç bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz icazeti milletimizden aldık. Münbiç'te şu anda devriye gezme olayı başladı. Biz 81 milyonun tamamının refah düzeyini yükseltmeye çalıştık. Biz icraattan bahsediyoruz bunlar neyden bahsediyor?"

"SABAH KALKARLAR YALAN, AKŞAM KALKARLAR YALAN"

Çıkıp diyor ki çiftçiye destek verilmiyor. Sabah kalkarlar yalan, akşam kalkarlar yalan. Samsun'da bir teknokent 2 AR-GE merkezi kurduk. Samsun, 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Samsun vakit birlik vakti diyor muyuz? Hanımlar size inanıyorum, güveniyorum. 24 Haziran'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Gençler 24 Haziran'a kadar tüm gençlerimize AK Parti'yi anlatıyor muyuz?

"MUHARREM İNCE'NİN BİR DE BUNUN ŞAİR YÖNÜ VARMIŞ!"

Milletimiz kısa sürede Bay Muharrem'in kodlarını çözdü. Genel Başkanı ile birlikte Anayasa Mahkemesine giderek MHP ile birlikte yaptığımız kanunun iptalini istediler. ABD'den telefon gelmeden, Edirne'den icazet almadan tek kelime edemedi. Belki yüzü kızarır diye eski kirli defterlerini açmaya devam edeceğiz. Taktığı maskeyi göreceksiniz. Bir de bunun şair yönü varmış ben buradan okumayacağım bunları siz zaten göreceksiniz. Biz 15 Temmuz'da milletimize çağrı yaptık herkes havalimanına geldi, korkaklar zafer anıtı dikemezler.

"BUGÜNE KADAR OYUNU DAİMA SANDIKTA BOZDUK"

24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır. Bugüne kadar oyunu daima sandıkta bozduk. Bölücü örgütünden FETÖ'cülere, faiz lobisinden darbe şakşakçılarına kadar tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik. Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin bir kez daha heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu sebeple tüm vatandaşlarım, aman ha, sandığa gitmeyi ihmal etmeyin.

"İNCE TELEFON DOLANDIRICILARININ MASKARASI HALİNE GELMEKTEN BİR TÜRLÜ KURTULAMIYOR"

Belki utanır, kendine çekidüzen verir diye Bay Muharrem'in yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz.

(Muharrem İnce) Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'deki zatın icazetini almadan meydanlarda tek bir kelime dahi konuşamıyor. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi önüne ne konursa, kulağına ne söylenirse önünü arkasını araştırmadan inanıyor. Böyle olunca de sürekli işletilmekten, telefon dolandırıcılarının maskarası haline gelmekten bir türlü kurtulamıyor.