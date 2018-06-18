Türkiye'nin terörün kökünü kazımak için ortaya koyduğu sağlam irade meyvelerini vermeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde aralarında 7 sözde üst düzey olmak üzere toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cudi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi. (Güvenlik güçleri) Saat 06.55'te görüntü aldılar, 8.50'de operasyon icra ettiler." dedi.



TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONU: 3 BİN 691 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava ve kara unsurlarınca 2 bin 43 operasyon yapılmış, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 326 terör (PKK/KCK 134, aşırı sol 12, DEAŞ 61, FETÖ/PDY 119), 3 bin 293 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 72 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 691 kişi gözaltına alındı.



HANGİ PKK'LILAR ÖLDÜRÜLDÜ?

Son bir hafta içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategoride bulunan Leheng Argeş kod adlı Ramazan Yasugey, Taylan kod adlı Erkan Ordu, Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol, Botan kod adlı Veli Taşkıran ile sözde sorumlu olduğu tespit edilen Rezan Ulaş kod adlı Erkan Kaftar, Jir Kamışla kod adlı Ayat Mahmut, Fatih Kırtay da olmak üzere toplamda 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar Diyarbakır, Antalya, Mardin, Şanlıurfa, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Hakkari, Erzincan ve Bitlis illerinde icra edildi.



OPERASYONLARDA NELER OLDU?



Ayrıca yapılan operasyonlar neticesinde 3 ilde 5 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 165'i ağır ve uzun namlulu toplam 171 silah, 467 adet el bombası, 240 bin adet muhtelif mühimmat ele geçirilerek, 21 kilogram patlayıcı madde imha edildi.



Diğer yandan uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 3 bin 293 kişi gözaltına alındı. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için, 4+1 personel ile hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin içinde bulunduğu ekipler tarafından ülke genelinde 13-14 Haziran tarihlerinde 3 bin 39 uygulama noktasında 28 bin 236 personelin katılımıyla "Türkiye huzur arife" yapıldı. Uygulamada; 184 bin 900 şahıs, 31 bin 585 araç, 3 bin 921 iş yeri kontrol edilerek, 240 aranan şahıs yakalanarak 113 araca işlem yapıldı.



Ayrca 470'i denizlerde olmak üzere toplam 3 bin 231 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 72 organizatör gözaltına alındı.