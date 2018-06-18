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konusunda yeni gelişme! Orduya yeni model

Profesyonel askerlik konusunda adım atan 'da yeni model için çalışmalar başladı. ten, askerlik sürelerine kadar bir dizi temel konu ele alınacak. Peki bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik ücreti ne olacak? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı 'ın seçim sonrasını işaret etmesinin ardından yüz binlerce kişiyi umutlandıran uygulamasının, askerlik için oluşturulacak yeni model ile birlikte ele alınması bekleniyor. Yapılacak kapsamlı çalışmanın sadece bedelli askerlik ile ilgili değil; askerlik sürelerinden, ordu yapılanmalarına kadar yeni bir modeli kapsayacağı öğrenildi.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 11:09
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