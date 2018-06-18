Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrasını işaret etmesinin ardından yüz binlerce kişiyi umutlandıran bedelli askerlik uygulamasının, askerlik için oluşturulacak yeni model ile birlikte ele alınması bekleniyor. Yapılacak kapsamlı çalışmanın sadece bedelli askerlik ile ilgili değil; askerlik sürelerinden, ordu yapılanmalarına kadar yeni bir modeli kapsayacağı öğrenildi.
Bedelli askerlik konusunda yeni gelişme! Orduya yeni model
Profesyonel askerlik konusunda adım atan TSK'da yeni model için çalışmalar başladı. Bedelli askerlikten, askerlik sürelerine kadar bir dizi temel konu ele alınacak. Peki bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik ücreti ne olacak? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak? İşte detaylar...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , TSK , Bedelli askerlik
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