Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrasını işaret etmesinin ardından yüz binlerce kişiyi umutlandıran bedelli askerlik uygulamasının, askerlik için oluşturulacak yeni model ile birlikte ele alınması bekleniyor. Yapılacak kapsamlı çalışmanın sadece bedelli askerlik ile ilgili değil; askerlik sürelerinden, ordu yapılanmalarına kadar yeni bir modeli kapsayacağı öğrenildi.