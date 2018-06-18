;
Yol Durumu
  1. HDP'ye Siirt'te tokat

Malatya'da korkutan deprem

Malatya Hekimhan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatyada korkutan deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.12'de meydana gelen merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem, diğer ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı kaydedildi.

  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 10:15
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar