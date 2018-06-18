Son selfie!

Bayramda yollar yine kan gölüne döndü. Kaza bilançosu her geçen gün artıyor. Kastamonu'de meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu Enver Binen'in kullandığı otomobil ile Ali Erol idaresindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Kadriye Binen (71) ile Selanay Binen (15) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Enver Binen ile Kezban Ergin (31), Sibel Binen (17) ve Müzeyyen Ergin (19) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları yıkıldı. Kazada diğer otomobilin sürücüsü Ali Erol ve yanında bulunan Ragıp Kara ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Enver Binen ile Kezban Ergin (31), Sibel Binen (17) ve Müzeyyen Ergin (19) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları yıkıldı. Kazada diğer otomobilin sürücüsü Ali Erol ve yanında bulunan Ragıp Kara ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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