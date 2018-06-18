Muharrem İnce’nin seçim şarkısı çalıntı çıktı

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim şarkısının orijinalinin bir Yunan türküsü olduğu ortaya çıktı. İnce'nin seçim şarkısı 60'lı yıllarda Pantelis Ginis tarafından stüdyoda kaydedilen Kalimnos adası balıkçılarının söylediği "Dirlanda" adlı halk türküsünden esinlenmiş. Türkü ayrıca 70'li yıllarda Dalida dahil bir çok şarkıcı tarafından farklı dillere de çevrilmiş.

YUNANLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Yunan halk türküsünün Türk siyasi partisi tarafından seçim şarkısı olarak kullanılması, Yunanistanlıların ilgisini çekti. Yunan haber sitelerinde, "Atatürkçü Muharrem İnce dünyaca meşhur olan, Yunan halk türküsünü 'Dirlanda' şarkısını seçim propagandasında kullandı. 18 Yunan adasını geri alacağını iddia eden İnce, Yunanca şarkı hatta Kalimnos adası balıkçılarının şarkısını kullanmaktan çekinmedi" yorumları yapıldı.