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  1. 'Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesidir'

"Tatanka" kitabındaki ahlaksızlığı böyle savundu

'nin adayı , büyük tepki çeken erotik kitabı Tatanka'yı savundu.

Muharrem İnce ahlaksızlığı böyle savundu
'nin adayı , 'te vatandaşa hitap etti. İnce, büyük tepki çeken erotik kitabı Tatanka için "Evet yazdım, arkasındayım.'' ifadelerini kullandı.

'EVET YAZDIM, ARKASINDAYIM'

İnce, Cumhurbaşkanı 'ın mitinginde 30 yıl önce yazdığı bir şiir kitabından mısralar okuduğunu ifade ederek, "Evet yazdım, arkasındayım.'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Erdoğan "Biz belki utanır yüzü kızarır diye, Bay Muharrem 'in eski defterlerini açmaya devam edeceğiz. döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri vatandaşlarımıza göstermeye devam edeceğiz. Bunun şairlik yönü de var. Ha gençler biliyor. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım ama gençler o kitabın içinde nelerin olduğunu görecekler. Bunun da hangi istikamet üzere olduğunu görecekler. Bu milleti kimse aldatamayacak, biz bugüne kadar oyunu sandıkta bozduk." ifadelerini kullandı.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 22:21
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