CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kilis'te vatandaşa hitap etti. İnce, büyük tepki çeken erotik kitabı Tatanka için "Evet yazdım, arkasındayım.'' ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce "Tatanka" kitabındaki ahlaksızlığı böyle savundu
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, büyük tepki çeken erotik kitabı Tatanka'yı savundu.
Etiketler: muharrem ince , Recep Tayyip Erdoğan , Kilis , Samsun , CHP , Cumhurbaşkanı , seçim
- İşte 24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları
- AK Parti'den çok ses getirecek yeni reklam filmi
- Tatanka Muharrem'e her gün cuma
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.