Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2020 ve 2021'de TÜRKSAT 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük." dedi.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) binasından sosyal medya üzerinden yayımlanan "Gençlik ve Teknoloji Buluşması" programında gençlerle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencisinin "İleride nükleer bir santralde çalışabilecek miyim? Enerjide nükleer konusunda dönüşüm ne zaman tamamlanacak?" sorusu üzerine Erdoğan, şu anda gençlerin nükleer enerji alanına ilişkin çalıştığını, kendisinin de mezun olduktan sonra bu alanda çalışabileceğini dile getirdi.

Erdoğan, "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Sinop, bir üçüncü nükleer enerjinin de şu anda görüşmelerini yapıyoruz. Üçüncü bir nükleer enerji santralini de kuracağız." dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını bildiren Erdoğan, "Bir yüzde 10'u, belki daha fazlasını da Sinop ile karşılayabiliriz. Üçüncüsüyle de yine aynı şekilde daha fazlasını karşılama imkanımız olacak." diye konuştu.

Nükleer santrallerin ileri teknoloji olduğunu belirten Erdoğan, nükleer enerji alanına ilişkin eğitim almaları için yaklaşık 300 gencin Rusya'ya gönderildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin, nükleer santrallere ilişkin Japonya ve Fransa ile de çalışma yürüttüğünü bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onu bitirdiğimiz andan itibaren de bir o kadar, belki daha fazla gencimizi, öğrencimizi oralara göndereceğiz. Üçüncüyü de büyük ihtimalle Çin ile yapma durumumuz söz konusu. Anlaşırsak buralara da öğrenci göndereceğiz. Onlar da oralarda eğitim-öğretim alacak. Böylece Türkiye enerji ihtiyacının büyük kısmını nükleer enerjiyle karşılamış olacak. Buna ihtiyacımız var."





"ARTIK BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"

Erdoğan, nükleer enerji konusunda birilerinin söylediği gibi oyunlara gelmek istemediklerini vurguladı.

"Nükleer enerji çevre kirliliği tehdidi oluşturuyor.'' iddialarını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Dünyada nükleer enerjiyi kullanan ülkeler, hangi ülkeler diye baktığımızda, bu işe karşı olduğunu söyleyenlerin çoğunda nükleer enerji santralleri çok sayıda var. Artık bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz de kendi nükleer enerji santralimizi yapacağız. Çünkü orada ileri teknolojiyle özellikle emisyon hacimlerinin ölçümü başarılı şekilde yapılıyor. Bizi aldatmayın. Sanki bunlar artık yapılmıyor, yok böyle bir şey. Artık bacalarda bunların emisyon hacmi ölçümlerinin hepsi yapılıyor ve bu noktada tertemiz bu enerji kullanılıyor. Biz de bunu başarılı şekilde inşallah uygulamaya koyacağız. Şu anda biliyorsunuz Akkuyu inşaatı devam ediyor. Sayın Putin ile beraber onun temel atma olayını gerçekleştirdik. Şimdi hedefimiz, ikinciyi bir an önce başlatmak, üçüncüyü başlatmak ve buralarda sizlerden istifade edeceğiz. Çünkü temiz, güvenilir enerjiye ihtiyacımız var. Bunu buralardan halledeceğiz. Bunları bitirdiğimiz anda da 10 bin kişiye istihdam sağlanacak."

"TESLA'YI BİZ NİYE YAPMAYALIM?"

Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunu bir öğrencinin önceki aylarda Türkiye'ye gelen Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ziyaretine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Elon Musk hakikaten çok farklı bir insan. O insana mesela iş dayanmaz. Bu kadar enerjik, arayan, tarayan, bulan ve kendine yeni yeni alanlar meydana getiren bir insan." dedi.

Erdoğan, Musk'ın Türkiye ziyaretini anlamlı bulduğunu dile getirerek, "Elon Musk'ın bu attığı adımın bizim için de gerekli olduğuna inanıyorum. Şimdi bir Tesla'yı biz niye yapmayalım? Yapar mıyız? Yaparız. Hepiniz adaysınız. Çalışacağız yapacağız. Buna inandığımız anda bunu yaparız. Şimdi fırlatılan uyduları görüyoruz, şu anda biz de yine uydu fırlatmanın hesabı içindeyiz. Bunu da başaracağız. Şu anda birçok çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

2003'e kadar Türkiye'ye ait yalnızca 2 uydu fırlatıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz 16 yılda uzaya 10 uydu fırlattık, 2039'a kadar 11 uydumuzu uzaya fırlatacağız. Şu andaki planlama bu. 2020 ve 2021'de TÜRKSAT 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük. Konuşmalarımızı, görüşmelerimizi yaptık. O da olumlu baktı. Zaten ziyaretinin bir sebebi de oydu. Onlar da tabii kimi ziyaret edeceklerini biliyorlar. Konuştuk, görüştük, iyi de oldu. GÖKTÜRK ve RASAT uydularımızda yerlileşme ve teknoloji transferi sağladık. 2015'te Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni kurduk. Bu yıl içince Uzay Ajansı kuracağız. Bu konuda da kararlıyız. TÜRKSAT 6A, İMECE uydularımız da tamamen milli tasarım. Uydu fırlatma, roket teknolojileri konusunda da çalışmaları başlattık."





"RONALDO'YA HAYRANIM"

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda favorisi sorulan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo arasında karşılaştırma yapması istenen Erdoğan, "İlk önce Almanya demiştik fakat yanıldık. Almanya ilk maçta yenildi. İş biraz sıkıntıya düştü. Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor. Almanya yenildi, Brezilya'nın hali ortada. Meksika acayip geldi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilemiyorum." dedi.

Portekizli futbolcu Ronaldo'nun İspanya karşısındaki futbolunu öven Erdoğan, şöyle konuştu:

"Portekiz berabere de olsa ben tabii gerçekten Ronaldo'ya hayranım. 'Messi mi, Ronaldo mu?' dersen hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Hele hele o maçta hat-trick yapması çok önemliydi. Free kick zaten tartışılmaz. Öyle her babayiğidin karı değil. O maçtaki performansı, karakteri, inancı hele hele Filistin meselesindeki de karakteri, bunlar çok önemli. Onun için alkışlıyorum."

"TAM BİR SAVAŞ HELİKOPTERİ"

Yerli üretim savunma sanayisi ürünleri hatırlatılarak, "Genç arkadaşlarımızla merak ediyoruz, biz bu araçları nerede, hangi şartlarda üretiyoruz?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Erdoğan, kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olan T129 ATAK'ın önemli özelliklerinin olduğunu vurguladı.

T129 ATAK'ın yüksek performansı ve manevra kabiliyetine işaret eden Erdoğan, "Her babayiğidin karı değil, çok farklı bir helikopter. Tam bir savaş helikopteri. Bunu ülkemizde yapar hale geldiğimiz için gerçekten çok onurluyum, mutluyum." dedi.







Erdoğan, yerli üretim ALTAY tankında seri üretimin yakında başlayacağını bildirerek, "Hepsinden öte akıllı bomba üretimini sağladık. Bu bizim için çok önemli. Terörle mücadelede inlere böyle girdik." diye konuştu.

Programa, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ile TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de katıldı.