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'nin 'te düzenlediği mitingde alan boş kaldı

öncesi 'te 'nin düzenlediği mitingde alan bomboş kaldı. HDP 1 Kasım'da yapılan lerde Siirt'ten yüzde 57.2 oranında oy almıştı.

HDPye Siirtte tokat

Türkiye 'da yapılacak lere hazırlanıyor.

Ülkenin kaderini belirleyecek seçimlere 6 gün kaldı. Siyasi partiler de saha çalışmalarını hızlandırdı.

BOŞ VAATLER, BOŞ MEYDAN

Terör örgütü 'nın siyasi kanadı de bu kapsamda 'te milletvekili adaylarıyla miting düzenledi.

1 Kasım'da yapılan son seçimlerde Siirt'te oyların yüzde 57.2'sini alan parti, bu kez meydanı dolduramadı.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 09:43
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