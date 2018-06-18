Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

Ülkenin kaderini belirleyecek seçimlere 6 gün kaldı. Siyasi partiler de saha çalışmalarını hızlandırdı.

BOŞ VAATLER, BOŞ MEYDAN

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de bu kapsamda Siirt'te milletvekili adaylarıyla miting düzenledi.

1 Kasım'da yapılan son seçimlerde Siirt'te oyların yüzde 57.2'sini alan parti, bu kez meydanı dolduramadı.