Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanıyor.
Ülkenin kaderini belirleyecek seçimlere 6 gün kaldı. Siyasi partiler de saha çalışmalarını hızlandırdı.
BOŞ VAATLER, BOŞ MEYDAN
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de bu kapsamda Siirt'te milletvekili adaylarıyla miting düzenledi.
1 Kasım'da yapılan son seçimlerde Siirt'te oyların yüzde 57.2'sini alan parti, bu kez meydanı dolduramadı.
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