Leyla seferberliği!

Minik Leyla, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. 4 gündür haber yok. Aramalar sürüyor... Ağrı Bezirhane Köyü'nde Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 4 yaşındaki çocukları Leyla Aydemir, bayramın ilk günü oyun oynarken kayboldu. Çevrede arama yapan aile sonuç alamadı. Durumu jandarmaya bildirdi. 4 gündür aralıksız bir şekilde köyün çevresi, dere yatakları ve merada aranan Leyla henüz bulunamadı. Devreye AFAD ekipleri girdi.
GECE RÜYASINA GİRDİ
Köy çevresinde geçen dere iş makineleri ile kesilerek köprü altları toprak ile kapatıldı. Ekipler köyü didik didik ederken iş makineleri ve vatandaşlar dere yatağında küreklerle arama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kızının rüyasına girdiğini belirten acılı baba Nihat Aydemir şunları söyledi: "Arabada 15 dakika uyurken çocuk rüyama geldi. Suyun içerisindeydi. Bana doğru geldi. Gözümü açtığımda rüyaydı. Çocuğumu rüyada bulamadım. Çocuğum suyun içerisinde bana doğru geliyordu, ben de ona doğru gittim. Gözümü açtım rüyaydı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Köyün içinden geçen suları kestiler. Allah herkesten razı olsun. Tüm Türkiye bize yardım ediyor. Vatandaşlar kızımı sosyal medyadan paylaşıyor. Milletvekillerimiz bizi arıyor. Emniyet, jandarma, AFAD herkes bizim için seferber olmuş."
GECE RÜYASINA GİRDİ
Köy çevresinde geçen dere iş makineleri ile kesilerek köprü altları toprak ile kapatıldı. Ekipler köyü didik didik ederken iş makineleri ve vatandaşlar dere yatağında küreklerle arama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kızının rüyasına girdiğini belirten acılı baba Nihat Aydemir şunları söyledi: "Arabada 15 dakika uyurken çocuk rüyama geldi. Suyun içerisindeydi. Bana doğru geldi. Gözümü açtığımda rüyaydı. Çocuğumu rüyada bulamadım. Çocuğum suyun içerisinde bana doğru geliyordu, ben de ona doğru gittim. Gözümü açtım rüyaydı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Köyün içinden geçen suları kestiler. Allah herkesten razı olsun. Tüm Türkiye bize yardım ediyor. Vatandaşlar kızımı sosyal medyadan paylaşıyor. Milletvekillerimiz bizi arıyor. Emniyet, jandarma, AFAD herkes bizim için seferber olmuş."
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