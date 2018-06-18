Erzurum dün şehidini bağrına bastı. Şırnak'ın Bestler Dereler'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan Yüzbaşı Yunus Çelebi (33) tedavi gördüğü hastanede şehadete ulaştı. Şehit Yüzbaşı için dün öğle namazına müteakip Erzurum'un Narmanlı İlçesi'ndeki Narmanlı Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı askeri top aracına konularak Karskapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
Kahraman yüzbaşıya son görev
Etiketler: Erzurum
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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