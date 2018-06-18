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’liye baskını

İYİ Parti’liye FETÖ baskını
ile arasındaki bağ bir kez daha kanıtlandı. Sosyal medyada İyi Parti propagandası yapan, 15 Temmuz ihanet girişiminin gerçek olmadığı yönünde sahte belgeler paylaşan, darbeye karşı direnen ve şehitleri aşağılayan İzzet Aşkar gözaltına alındı. Aşkar'ın adliyeye sevk edileceği açıklandı. n

BARIŞ SAVAŞ
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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