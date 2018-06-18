İYİ Parti’liye FETÖ baskını

İYİ Parti ile FETÖ arasındaki bağ bir kez daha kanıtlandı. Sosyal medyada İyi Parti propagandası yapan, 15 Temmuz ihanet girişiminin gerçek olmadığı yönünde sahte belgeler paylaşan, darbeye karşı direnen ve şehitleri aşağılayan İzzet Aşkar gözaltına alındı. Aşkar'ın adliyeye sevk edileceği açıklandı. n
BARIŞ SAVAŞ
BARIŞ SAVAŞ
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