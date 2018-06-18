Doktora High Kick

Kavgaya karışan gençler, hastanede taşkınlık çıkardı. Doktor da nasibini aldı. Olay bayramın birinci günü Samsun'da yaşandı. Bir kafeteryada kavga çıktı. Olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen gençler hastaneye kaldırıldı. Burada arbede çıkarttı.
SERBEST KALDI
G.S. yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.'nin yüzüne tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtı. Bir görevli ise yaşananları şöyle anlattı: "Gençler kavgaya karışmışlar. Polis eşliğinde hastaneye geldiler. Ancak rahat durmadılar. Alkollü olmaları yüksek. Daha sonra arbede çıktı. Ben de olaya dahil oldum. Onları sakinleştirmeye çalıştım. Hekime vurdular." Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S. daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu. G.S., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
Kavgaya karışan gençler hastaneye kaldırıldı. Müdahale için gelen doktor yüzüne aldığı tekme darbesiyle neye uğradını şaşırdı. Ayakta durmak zorlandı.
SERBEST KALDI
G.S. yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.'nin yüzüne tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtı. Bir görevli ise yaşananları şöyle anlattı: "Gençler kavgaya karışmışlar. Polis eşliğinde hastaneye geldiler. Ancak rahat durmadılar. Alkollü olmaları yüksek. Daha sonra arbede çıktı. Ben de olaya dahil oldum. Onları sakinleştirmeye çalıştım. Hekime vurdular." Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S. daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu. G.S., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
Kavgaya karışan gençler hastaneye kaldırıldı. Müdahale için gelen doktor yüzüne aldığı tekme darbesiyle neye uğradını şaşırdı. Ayakta durmak zorlandı.
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