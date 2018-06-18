24 Haziran seçimlerinde son viraja girilirken Batı medyası, Erdoğan karşısındaki kirli ittifakı parlatmayı sürdürüyor. Yaptıkları yayınlarla açık açık Erdoğan'ı tehdit eden ve sanki seçimlere ilişkin bir manipülasyon yapılacakmış algısı oluşturmaya çalışan Batı medyası, bunun karşılığında ise Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu gibi isimlere methiyeler dizerek bu isimlerin pazarlamasını yapmaya çalışıyor.
Batı medyası yıkım ekibini gazlıyor! İnce, Akşener, Karamollaoğlu ve Demirtaş'ı parlatıyor
24 Haziran seçimleri öncesi Batı medyası, Erdoğan düşmanlığı çatısı altında birleşen kirli ittifakı gazlamaya devam ediyor. Kirli ittifakın aktörlerini sürekli olarak manşetlere taşıyan Batı, sayfalarından açık bir şekilde Türkiye'ye tehdit mesajlarını da yolluyor.
Etiketler: financial times , The Times , The Guardian , Recep Tayyip Erdoğan , meral akşener , muharrem ince , Selahattin Demirtaş , HDP
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