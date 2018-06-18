Batı medyası yıkım ekibini gazlıyor! İnce, Akşener, Karamollaoğlu ve Demirtaş'ı parlatıyor

24 Haziran seçimlerinde son viraja girilirken Batı medyası, Erdoğan karşısındaki kirli ittifakı parlatmayı sürdürüyor. Yaptıkları yayınlarla açık açık Erdoğan'ı tehdit eden ve sanki seçimlere ilişkin bir manipülasyon yapılacakmış algısı oluşturmaya çalışan Batı medyası, bunun karşılığında ise Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu gibi isimlere methiyeler dizerek bu isimlerin pazarlamasını yapmaya çalışıyor.