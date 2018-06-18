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Batı medyası yıkım ekibini gazlıyor! İnce, Akşener, Karamollaoğlu ve Demirtaş'ı parlatıyor

24 Haziran seçimleri öncesi Batı medyası, Erdoğan düşmanlığı çatısı altında birleşen kirli ittifakı gazlamaya devam ediyor. Kirli ittifakın aktörlerini sürekli olarak manşetlere taşıyan Batı, sayfalarından açık bir şekilde Türkiye'ye tehdit mesajlarını da yolluyor.

24 Haziran seçimlerinde son viraja girilirken Batı medyası, Erdoğan karşısındaki kirli ittifakı parlatmayı sürdürüyor. Yaptıkları yayınlarla açık açık Erdoğan'ı tehdit eden ve sanki seçimlere ilişkin bir manipülasyon yapılacakmış algısı oluşturmaya çalışan Batı medyası, bunun karşılığında ise , , , Temel Karamollaoğlu gibi isimlere methiyeler dizerek bu isimlerin pazarlamasını yapmaya çalışıyor.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 14:46
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