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Çöpçü Osman

Çöpçü Osman
Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bünyesinde kayıtlı, yaşları 7 ile 30 arasında değişen 10 katırla, her gece kentin dar sokaklarındaki çöpleri topluyor. Belediyede çalışan Temizlik görevlisi Şerafettin Aydemir (50), "25 yıldır 'Osman' ismini verdiğim katırla çalışıyorum. O benim mesai arkadaşım. Günde ortalama 20 ton çöp topluyoruz" diyor.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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