Çöpçü Osman

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bünyesinde kayıtlı, yaşları 7 ile 30 arasında değişen 10 katırla, her gece kentin dar sokaklarındaki çöpleri topluyor. Belediyede çalışan Temizlik görevlisi Şerafettin Aydemir (50), "25 yıldır 'Osman' ismini verdiğim katırla çalışıyorum. O benim mesai arkadaşım. Günde ortalama 20 ton çöp topluyoruz" diyor.