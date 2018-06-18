Ve Türkiye seçim haftasına girmiş bulunmakta. 24 Haziranda yapılacak olan erken seçime son 5 gün kala son anketler gelmeye devam ediyor. İşte 5 gün sonra yapılacak olan son dakika seçim anketlerine göre partilerin oy oranı...
24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları açıklandı! AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'daki oy oranı ne olacak?
Türkiye gözünü 24 Haziran'da yapılacak seçimlere dikti. Türkiye bu seçimlere kitlenirken anket şirketleri de son sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde kaç? Millet İttifakı'nda son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy alacak? İşte 24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , Cumhur İttifakı , HDP , seçim
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