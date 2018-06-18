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24 Haziran leri öncesi son anket sonuçları açıklandı! ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'daki oy oranı ne olacak?

Türkiye gözünü 24 Haziran'da yapılacak lere dikti. Türkiye bu seçimlere kitlenirken anket şirketleri de son sonuçları kamuoyuyla paylaşmaya başladı. 'nın oy oranı yüzde kaç? Millet İttifakı'nda son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy alacak? İşte 24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları...

Ve Türkiye haftasına girmiş bulunmakta. 24 Haziranda yapılacak olan erken seçime son 5 gün kala son anketler gelmeye devam ediyor. İşte 5 gün sonra yapılacak olan son dakika seçim anketlerine göre partilerin oy oranı...

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 12:13
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