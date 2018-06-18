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4 ayda biriktirdi 1 dakikada çaldırdı

4 ayda biriktirdi 1 dakikada çaldırdı
Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri 'de 'e yerleşen Necib Aldubmecid (28), eşi Dua Yasin (23) çifti, kızları Beyen (2) ve oğulları Muhammed Aldubmecid (1) ile birlikte akrabalarını ziyaret etmek için dün 'ya gitti. Aile, içerisinde 3 bin lira nakit para ve günlük kıyafetlerinin bulunduğu çantayı otogarda çaldırdı. Ne yapacaklarını bilemeyen ikili, parasız kalınca polise başvurdu. Kaldırıma oturarak polisin gelmesini bekleyen çift, gözyaşlarını tutamadı. Suriyeli baba "O parayı biriktirmek için 4 ay çalıştım. Bebek arabasını açarken 1 dakikada çalmışlar" diyerek ağladı.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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