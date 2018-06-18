Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp geldikleri Türkiye'de Mersin'e yerleşen Necib Aldubmecid (28), eşi Dua Yasin (23) çifti, kızları Beyen (2) ve oğulları Muhammed Aldubmecid (1) ile birlikte akrabalarını ziyaret etmek için dün Adana'ya gitti. Aile, içerisinde 3 bin lira nakit para ve günlük kıyafetlerinin bulunduğu çantayı otogarda çaldırdı. Ne yapacaklarını bilemeyen ikili, parasız kalınca polise başvurdu. Kaldırıma oturarak polisin gelmesini bekleyen çift, gözyaşlarını tutamadı. Suriyeli baba "O parayı biriktirmek için 4 ay çalıştım. Bebek arabasını açarken 1 dakikada çalmışlar" diyerek ağladı.
4 ayda biriktirdi 1 dakikada çaldırdı
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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