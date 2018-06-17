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Yurt dışında Türkler sandıklara koştu

24 Haziran leri için oy kullanan gurbetçiler, Paris'te yoğun katılım göstererek kuyruklara neden oldu. Aynı şekilde Viyana'da bulunan Türkler de sandıklara akın etti.

Yurt dışında Türkler sandıklara koştu

'nın altı kentinde Paris, Marsilya, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg'da 7-19 Haziran tarihleri arasında saat 9.00- 21.00 arasında oy kullanma işlemleri devam ediyor.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE BÜYÜK KUYRUK

Oy kullanma işlemi dolayısıyle Boulogne - Billancourt'da bulunan konsolosluk önünde büyük kuyruklar oluştu.

Strasbourg kentinde dokuz gün içinde 22 bin 300 oy kullanıldı. Oy kullanma işleminin günlük ortalama sayısı 2 bin 477 olarak kayıt edildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla hafta sonu oy kullanma işlem sayısın yüksek olması bekleniyor.

VİYANA'DA DA MANZARA AYNI

​Viyana'da da gurbetçi vatandaşlarımız oy kullanmak için erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 15:39
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