Yurt dışında Türkler sandıklara koştu

Fransa'nın altı kentinde Paris, Marsilya, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg'da 7-19 Haziran tarihleri arasında saat 9.00- 21.00 arasında oy kullanma işlemleri devam ediyor.
KONSOLOSLUK ÖNÜNDE BÜYÜK KUYRUK
Oy kullanma işlemi dolayısıyle Boulogne - Billancourt'da bulunan konsolosluk önünde büyük kuyruklar oluştu.
Strasbourg kentinde dokuz gün içinde 22 bin 300 oy kullanıldı. Oy kullanma işleminin günlük ortalama sayısı 2 bin 477 olarak kayıt edildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla hafta sonu oy kullanma işlem sayısın yüksek olması bekleniyor.
VİYANA'DA DA MANZARA AYNI
Viyana'da da gurbetçi vatandaşlarımız oy kullanmak için erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.
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