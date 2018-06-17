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'nin uçan bisikleti!

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin uçak içerisinden paylaştığı fotoğraf sonrası sosyal medyada kullanıcılar "ateşlenmeden önce/ateşlendikten sonra" yorumu yapmaya başladılar.

Muharrem İncenin uçan bisikleti!

'den umduğu yardımı alamayınca meydanlarda bisiklete binerek şov yapan ve halktan para koparmaya çalışarak "Ateşleyin biraz" diyen , mitinglerine özel uçakla gitmeye başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı son paylaşımla uçakta keyfi oldukça yerinde görünen İnce, sefa sürmeye başladı.

Bu görüntüsüyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Muharrem İnce'ye vatandaş "Uçan bisiklete mi bindin?" diyerek tepki gösterdi.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 16:17
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