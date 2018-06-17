CHP'den umduğu yardımı alamayınca meydanlarda bisiklete binerek şov yapan ve halktan para koparmaya çalışarak "Ateşleyin biraz" diyen Muharrem İnce, mitinglerine özel uçakla gitmeye başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı son paylaşımla uçakta keyfi oldukça yerinde görünen İnce, sefa sürmeye başladı.
Bu görüntüsüyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan Muharrem İnce'ye vatandaş "Uçan bisiklete mi bindin?" diyerek tepki gösterdi.
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