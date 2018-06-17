Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, HAVELSAN tarafından geliştirilen ve 12 seçimdir kullanılan Seçim Bilişim Sisteminin (SEÇSİS) çok güvenli olduğunu belirtti. Atalay, "Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde, siber saldırı girişimi olsa dahi yaratacağı bir risk olduğunu düşünmüyorum. Buna ilişkin gerekli tedbirler alınmıştır" dedi. Atalay, siber tehditlere karşı farkındalık oluşturan ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığını anlattı.
Sandıklara SEÇSİS kalkanı
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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