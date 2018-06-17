Sivaslı patrondan 20 çalışanına ev

Sivas'ta çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir firma, çalışanlarına çekilişle 20 daire hediye etti. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Musa Emmioğlu maaşı, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı sebebiyle ev sahibi olamayacak durumda olan, iş yerine sadakati, devamlılığı ve ahlakıyla örnek olan çalışanlarını yuva sahibi yapmak için karar aldıklarını anlattı. Emmioğlu, "Bunu ilk olarak geçen yıl Amasya'daki işletmemizde gerçekleştirdik. Bu yıl Sivas'ta yaptık" dedi.
Etiketler: Sivas , Amasya , Musa Emmioğlu , hediye , ev
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.