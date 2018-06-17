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lı patrondan 20 çalışanına

Sivaslı patrondan 20 çalışanına ev
Sivas'ta çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir firma, çalışanlarına çekilişle 20 daire etti. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı maaşı, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı sebebiyle sahibi olamayacak durumda olan, iş yerine sadakati, devamlılığı ve ahlakıyla örnek olan çalışanlarını yuva sahibi yapmak için karar aldıklarını anlattı. Emmioğlu, "Bunu ilk olarak geçen yıl 'daki işletmemizde gerçekleştirdik. Bu yıl 'ta yaptık" dedi.
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