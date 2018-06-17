Sakarya'da yavru köpeğin ölümüne sebep olan operatör tutuklandı

Sapanca Şahin Tepesi mevkisinde, çarşamba günü, hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu olmayan yavru köpeği görerek, veteriner Onur Çakmak'a götürdü. Veteriner kliniğinde ilk tedavisi yapılan köpek, İstanbul Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Bayramın birinci günü ameliyata alınan yavru köpek öldü. Köpeğin ölümü, kamuoyunda büyük üzüntüye ve tepkiye neden oldu.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Köpeğin bulunduğu yerde, dün iş makinesiyle tatbikat yapıldı. Jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Yavru köpeğin, yol kenarındaki otların temizlendiği iş makinesinin altında kalması sonucu ayaklarının ve kuyruğunun koptuğu değerlendirildi.

TUTUKLANDI



Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yavru köpeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iş makinesi operatörü İ.M., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen İ.M., TCK'nın 151. maddesi kapsamında tutuklandı.









