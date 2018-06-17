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Romanlardan Erdoğan'a bayram hediyesi! Sosyal medyayı sallayan şarkı: Alem görsün

'da ya��ayan Roman vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için sürpriz bir bayram hediyesi hazırladı. Roman vatandaşlar Erdoğan için "Alem görsün" isimli bir klip hazırladı.

Romanlardan Erdoğana bayram hediyesi! Sosyal medyayı sallayan şarkı

'da 'nde yaşayan Roman vatandaşlar Cumhurbaşkanı için 'Âlem görsün!' isimli bir klip hazırladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen klibi, sosyal medya hesabından paylaştı. 'Üsküdar Selamsız'da bir bayram sabahı' yazısıyla başlayan video da mahalleden görüntülerin yer alıyor. Romanların hep bir ağızdan eşlik ettiği 'Âlem görsün!' şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram hediyesi olarak hazırladı.

İŞTE O VİDEO...

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 13:49
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