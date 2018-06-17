Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için ''Takmış kafayı bizim külliyeye'' diyen Erdoğan sözlerini şu şekilde devam ettirdi;

Zaten ustası da öyleydi. Gelmeyeceğim dedi sonra kuzu kuzu geldi. Bir hatıramı anlatacağım. Sayın Putin bir ziyaret yaptı. İlk gelişi. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz şöyle bir süzdü her tarafını. Ayrılırken ''büyük devlet olmanın alameti farikası budur'' dedi.

