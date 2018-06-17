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Erdoğan Külliye eleştirilerine Yenkikapı'dan cevap verdi: "Hayran kaldı"

, Yenikapı'daki dev mitingde muhalefetin Cumhurbaşkanlığ�� Külliyesi ile ilgili eleştirilerine Rusya Devlet Başkanı ile arasında geçen bir anıyla cevap verdi.

İnceye Putinli cevap: Hayran kaldı!

adayı için ''Takmış kafayı bizim '' diyen Erdoğan sözlerini şu şekilde devam ettirdi;

Zaten ustası da öyleydi. Gelmeyeceğim dedi sonra kuzu kuzu geldi. Bir hatıramı anlatacağım. Sayın Putin bir ziyaret yaptı. İlk gelişi. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz şöyle bir süzdü her tarafını. Ayrılırken ''büyük devlet olmanın alameti farikası budur'' dedi.

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  • 17 Haziran 2018, Pazar 19:38
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