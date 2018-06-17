Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Yenikapı'da rekor katılımın olduğu bir miting gerçekleştirdi.



Erdoğan, "en baba mitingimiz" dediği mitingde İstanbul ve Türkiye için müjdeleri bir bir sıralarken; bir yandan da muhalete yüklendi.



Muharrem İnce'nin karanlık dershane geçmişi ile ilgili konuşan Erdoğan: "Yalova'da hukuksuz şekilde öğretmen çalıştırıp, cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor" dedi.





Meydanlarda siyasi ahlaktan bahsedip, millete ders vermeye çalışan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin geçmişi bu konuda hiç de parlak değil. Meydanlarda öğretmenlerin işçilerin hakkından bahseden, katıldığı programda diyen İnce, öğretmenleri sigortasız çalıştırıp dershaneyi de batırınca tazminat dahi ödemedi. İşte İnce'nin eğitim karnesi:

BORÇLARINI SİYASETLE ÖDEDİ

Yalova'da 1989 yılında kentte faaliyet gösteren iki dershane vardı. Birisi FETÖ'nün dershanesi diğeri de TAM Dershanesi'ydi. Muharrem İnce önce öğretmenlikten istifa ettikten sonra ilk olarak FETÖ'nün dershanesinde 8 ay fizik öğretmenliği yaptı. İnce ardından nereden geldiği belli olmayan bir parayla TAM Dershanesi'ne ortak oldu. İnce ardından burada ortak olduğu kişinin hisselerini satın alarak kendisi gibi öğretmen olan Özcan Özel'i yanına aldı. Böylece Özcan Özel ile İnce dershanenin sahibi oldu. Bir süre sonra İnce'nin yanlış adımlarıyla TAM Dershanesi battı. Bu batışta İnce'nin Özcan Özel'e ciddi maddi borçları kaldı.

Muharrem İnce CHP'den milletvekili olduktan sonra Özcan Özel'i adım adım siyasete sokmaya başladı. İnce'nin eski iş ortağını dershaneden kalan borçlarına karşılık siyasete soktu. İnce bir süre sonra Özel'i CHP Yalova İl Başkanı olmasını sağladı. İnce'nin kıyakları bununla da bitmedi. Özel'in 21 yaşındaki oğlu Ercan Özel'i TBMM'de kendisine danışman yaptı. Son olarak 24 Haziran seçimlerinde Özel'i CHP'nin Yalova birinci sırada milletvekili adayı yapan İnce borcunu ödemiş oldu!

TEFTİŞTE SİGORTA SKANDALI

TAM Dershanesi'nde yaşanan skandallar bununla da sınırlı değil. İnce'nin dershanede işe aldığı genç öğretmenleri sigortasız çalıştırdığı belirlendi. Milletvekili olduğu halde dershane işletmeye devam eden İnce, müfettişlerin inceleme yapmasına engel olmaya çalıştı. Ancak tüm engellemelere rağmen teftiş tamamlandı. Müfettişlerin teftişleri sonucunda İnce ve özel öğretmenlerin sigortalarını yaptırmadan vergi kaçırdı. İnce dershane battıktan sonra ne çalıştırdığı öğretmenlerin tazminatlarını ne de haklarını verdi.