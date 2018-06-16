Emlak Kralı Donald Trump, başkan seçildi. Ancak bir türlü huzura ermedi. Önce seçimler üzerinden iddialar geldi. Rusya'nın Trump'ın başkan olması için seçimlere müdahale ettiği belirtildi. Bununla ilgili soruşturma sürerken danışmanları teker teker görevlerinden gitti.
SEÇİMLERDE KULLANDI
Ardından Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels ile yaşadığı yasak aşk deşifre edildi. Bu kez New York Eyaleti Başsavcısı Barbara D. Underwood'dan bir hamle geldi. Underwood'ın Trump'ın kurucusu olduğu "Donald Junior Trump Vakfı" ve yönetim kurulu üyeleri aleyhine, vakfı kişisel çıkarları doğrultusunda kullandıkları iddiasıyla dava açtığı belirtildi. Başkan Trump ve ailesinin yönetiminde bulunduğu vakfın şah amaçlarla kullanıldığı belirtilen iddianamede, bu şekilde eyalet ve federal yasaları çiğnediği kaydedildi. Vakfın yönetiminde bulunan Başkan Trump ve çocukları Donald Trump Junior, Ivanka Trump ve Eric Trump'ın görevlerini bırakmaları istendi. İddianamede, Donald J. Trump Vakfı'nın yasaları çiğnediği gerekçesiyle 2.8 milyon dolar tazminat ödemesi de istendi. Trump'ın 2016 yılında yürüttüğü seçim kampanyasında vakfı kişisel çıkarları için kullanıp, yasa dışı finansal işlemler yapıldığı iddia edildi. Ayrıca seçim kampanyasında vakfın yaptığı birçok usulsüz ödeme olduğu belirtildi. Örneğin, Başkan Trump'ın kendi golf kulübünde sergilenen bir portresi için vakıftan usulsüz olarak 10 bin dolar ödendiği kaydedildi. Trump'ın Lowa eyaleti ve yazlık evinin bulunduğu Florida eyaletinde seçim kampanyasına destek veren bazı hayır kurumlarına usulsüz olarak yüzer bin dolar ödendiği de iddia edildi.
TWİTTER'DAN TEPKİ VERDİ
Donald Trump, iddialara Twitter'dan tepki gösterdi. Trump, davayı açan mevcut eyalet başsavcısı Barbara Underwood'u eski eyalet başsavcısı Eric Schneiderman'ın "çömezleri" olmakla suçladı. Trump mesajında, "Döküntü New York Demokratları ve onların onurunu kaybedip kenti terk eden Schneiderman, 18.8 milyon dolar alıp bu miktardan daha fazla, 19.2 milyon dolar bağış yapan vakıf üzerinden bana dava açmak için ellerinden geleni yapıyor. Ben uzlaşmaya gitmeyeceğim" diye yazdı.
SEÇİMLERDE KULLANDI
Ardından Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels ile yaşadığı yasak aşk deşifre edildi. Bu kez New York Eyaleti Başsavcısı Barbara D. Underwood'dan bir hamle geldi. Underwood'ın Trump'ın kurucusu olduğu "Donald Junior Trump Vakfı" ve yönetim kurulu üyeleri aleyhine, vakfı kişisel çıkarları doğrultusunda kullandıkları iddiasıyla dava açtığı belirtildi. Başkan Trump ve ailesinin yönetiminde bulunduğu vakfın şah amaçlarla kullanıldığı belirtilen iddianamede, bu şekilde eyalet ve federal yasaları çiğnediği kaydedildi. Vakfın yönetiminde bulunan Başkan Trump ve çocukları Donald Trump Junior, Ivanka Trump ve Eric Trump'ın görevlerini bırakmaları istendi. İddianamede, Donald J. Trump Vakfı'nın yasaları çiğnediği gerekçesiyle 2.8 milyon dolar tazminat ödemesi de istendi. Trump'ın 2016 yılında yürüttüğü seçim kampanyasında vakfı kişisel çıkarları için kullanıp, yasa dışı finansal işlemler yapıldığı iddia edildi. Ayrıca seçim kampanyasında vakfın yaptığı birçok usulsüz ödeme olduğu belirtildi. Örneğin, Başkan Trump'ın kendi golf kulübünde sergilenen bir portresi için vakıftan usulsüz olarak 10 bin dolar ödendiği kaydedildi. Trump'ın Lowa eyaleti ve yazlık evinin bulunduğu Florida eyaletinde seçim kampanyasına destek veren bazı hayır kurumlarına usulsüz olarak yüzer bin dolar ödendiği de iddia edildi.
TWİTTER'DAN TEPKİ VERDİ
Donald Trump, iddialara Twitter'dan tepki gösterdi. Trump, davayı açan mevcut eyalet başsavcısı Barbara Underwood'u eski eyalet başsavcısı Eric Schneiderman'ın "çömezleri" olmakla suçladı. Trump mesajında, "Döküntü New York Demokratları ve onların onurunu kaybedip kenti terk eden Schneiderman, 18.8 milyon dolar alıp bu miktardan daha fazla, 19.2 milyon dolar bağış yapan vakıf üzerinden bana dava açmak için ellerinden geleni yapıyor. Ben uzlaşmaya gitmeyeceğim" diye yazdı.
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