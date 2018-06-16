Alınan bilgiye göre Selendi ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Sanayi Deresi taştı.
Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için bölgeye giden 9 yaşındaki Rüzgar Özdemir, suya kapılarak kayboldu.
Çocuğu bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Sel nedeniyle ilçe merkezindeki pek çok ev ve iş yerini su bastığı öğrenildi.
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