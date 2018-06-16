;
Yol Durumu
  1. Emine Erdoğan aile kabristanını ziyaret etti

endi'de sele kapılan çocuk kayboldu

’nın endi ilçesinde sele kapılan 9 yaşındaki çocuk kayboldu.

Selendide sele kapılan çocuk kayboldu

Alınan bilgiye göre endi ilçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Sanayi Deresi taştı.

Annesi Dudu Özdemir ile sele bakmak için bölgeye giden 9 yaşındaki Rüzgar Özdemir, suya kapılarak kayboldu.

Çocuğu bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Sel nedeniyle ilçe merkezindeki pek çok ev ve iş yerini su bastığı öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 22:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar