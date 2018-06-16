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aile kabristanını ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Karacaahmet’te aile mezarlığını ziyaret etti.

Emine Erdoğan aile kabristanını ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , babası Cemal Gülbaran ve annesi Hayriye Gülbaran ile kayınvalidesi Tenzile Erdoğan ile kayınpederi Ahmet Erdoğan'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Emine Erdoğan'a ziyaret sırasında kızı Sümeyye ile torunu da eşlik etti. Mezarlık çıkışı vatandaşlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

MEZARLIK ZİYARETİNDE CANAN AYBÜKE DE VARDI

Bu arada, Sümeyye Erdoğan Bayraktar mezarlık ziyaretinde basın mensupları tarafından bebeğiyle ilk defa görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Canan Aybüke, annesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kacağında görüntülendi.

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 22:08
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