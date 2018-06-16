CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Erdoğan'a televizyonda tartışma davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Yaptığı skandal açıklamalarla kamuoyu tarafından büyük tepki gören Muharrem İnce'nin bu sinsi oyununu Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bozdu:
"BİZ SENİ MUHATAP ALIR MIYIZ?"
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye hitaben "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" dedi.
"BİZ SENİ MUHATAP ALIR MIYIZ?"
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye hitaben "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" dedi.
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