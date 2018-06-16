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'dan İnce'nin sinsi planını böyle bozdu

, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İnce'nin sinsi planını böyle bozdu.

Erdoğandan İncenin sinsi planını böyle bozdu
'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin Erdoğan'a televizyonda tartışma davetine 'dan yanıt geldi. Yaptığı skandal açıklamalarla kamuoyu tarafından büyük tepki gören 'nin bu sinsi oyununu Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bozdu:

"BİZ SENİ MUHATAP ALIR MIYIZ?"
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye hitaben "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" dedi.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 22:39
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