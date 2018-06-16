Naklen teşhis!

Televizyon, 32 yaşındaki Nicole McGuinness'ın hayatını kurtardı. Beyin tümöründen kurtulan genç kadın, tecrübelerini aktarmak için televizyon programına çıktı. Programı izleyen Dr. Erich Voigt, genç kadının boynundaki kitleden şüphelenip kanalı aradı. Genç kadını "Boynunuzda bir kitle var. Doktora gidin" diye uyardı. Bu uyarı üzerine doktora giden Nicole'nin tiroit kanserine yakalandığı anlaşıldı. Dr. Voigt, "Erken teşhis koyulduğu için hastanın iyileşme şansı çok yüksek" ifadelerini kullandı.
Dr. Erich Voigt
Dr. Erich Voigt
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