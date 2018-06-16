Bayram coşkusu

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nda olağanüstü görüntüler verdi. Ortadoğu'dan Asya'ya milyonlarca kişi bayram namazı için camilere akın etti. Özellikle İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve İslam düşmanlığı yapan Avusturya'da bayram namazı coşkusu görülmeye değerdi. Birmingham'da bir araya gelen Müslümanlar adeta mahşeri bir kalabalık oluşturdu. Birmingham Merkez Camii'ne toplanan kalabalık, bayram namazı için akın edince, caminin kapasitesi yetmedi. Cemaat, Small Heath Park'a kadar taştı. 140 bin kişinin namaz kıldığı açıklandı. Moskova'da da 20 bin kişi bayram namazını kıldı. Paris'te de bayram namazına akın oldu. Irak'ın Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde, Müslümanlar bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan 90 bin Filistinli Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Ortak dilek, mazlum coğrafyalar başta olmak üzere dünyada çatışma ve savaşların son bulmasıydı.
İNGİLTERE BİRMİNGHAM
RUSYA MOSKOVA
FRANSA PARİS
FİLİSTİN KUDÜS
BOSNA HERSEK SARAY BOSNA
İNGİLTERE BİRMİNGHAM
RUSYA MOSKOVA
FRANSA PARİS
FİLİSTİN KUDÜS
BOSNA HERSEK SARAY BOSNA
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