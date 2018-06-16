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Bayram coşkusu

, sadece Müslüman ülkelerde değil , ve ’da da büyük bir coşkuya sahne oldu... Özellikle Birmingham’da 140 bin Müslüman’ın aynı anda namaz kılması, İngiltere gündeminin ilk sırasına çıktı

Bayram coşkusu
Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, 'nda olağanüstü görüntüler verdi. 'dan Asya'ya milyonlarca kişi için camilere akın etti. Özellikle , Almanya, , ve İslam düşmanlığı yapan 'da bayram namazı coşkusu görülmeye değerdi. Birmingham'da bir araya gelen Müslümanlar adeta mahşeri bir kalabalık oluşturdu. Birmingham Merkez Camii'ne toplanan kalabalık, bayram namazı için akın edince, caminin kapasitesi yetmedi. Cemaat, Small Heath Park'a kadar taştı. 140 bin kişinin namaz kıldığı açıklandı. 'da da 20 bin kişi bayram namazını kıldı. 'te de bayram namazına akın oldu. Irak'ın Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde, Müslümanlar bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. İşgal altındaki 'te yaşayan 90 bin Filistinli Ramazan Bayramı namazını 'da kıldı. Ortak dilek, mazlum coğrafyalar başta olmak üzere dünyada çatışma ve savaşların son bulmasıydı.


İNGİLTERE BİRMİNGHAM


RUSYA MOSKOVA


FRANSA PARİS


FİLİSTİN KUDÜS


BOSNA HERSEK SARAY BOSNA

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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