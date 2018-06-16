Birinci şok!

Antalya'da 31 yıllık sınıf öğretmeni Haluk Yılmaz (51), üniversite sınavına girip Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı. Okulu birincilikte tamamladı. Yılmaz, rektörlüğün verdiği hediye paketlerini açınca büyük üzüntü yaşadı. Paketlerin içinden kurşun kalem, 2 liralık tükenmez kalem, not defteri, karton ayraç, küçük bir şal, havlu ve anahtarlık çıktı. Fakülte birincisine bunların verilmesinin onur kırıcı olduğunu söyleyen Yılmaz, "İlkokul öğrencilerine verilemeyecek hediyeler vermişler" diyerek hediyeleri iade etti.