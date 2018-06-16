;
Yol Durumu
  1. Sır çözüldü
  2. Alman tiyatrocudan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a alçak hakaret

Müjdelerimiz olacak

, bayramın ilk günün 'da geçirdi. ve Kandil harekatı konusunda çok önemli mesajlar verdi...

Müjdelerimiz olacak
'de terör koridorunu kaldırdık. Şimdi Kandil'i bombalıyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak. Rabb'im Mehmetçiğimize güç kuvvet versin.
le ilgili bir ihtiyacın olduğu ortada... Seçimlerden sonra Genelkurmay'la konuşacağız. İhtiyacı, yaş sınırını belirledikten sonra adım atacağız. Gündemimizde var.
Etiketler: , , ,
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar