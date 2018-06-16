Müjdelerimiz olacak

Suriye'de terör koridorunu kaldırdık. Şimdi Kandil'i bombalıyoruz. Size birkaç gün içerisinde daha başka müjdelerimiz de olacak. Rabb'im Mehmetçiğimize güç kuvvet versin.
Bedelli askerlikle ilgili bir ihtiyacın olduğu ortada... Seçimlerden sonra Genelkurmay'la konuşacağız. İhtiyacı, yaş sınırını belirledikten sonra adım atacağız. Gündemimizde var.
Bedelli askerlikle ilgili bir ihtiyacın olduğu ortada... Seçimlerden sonra Genelkurmay'la konuşacağız. İhtiyacı, yaş sınırını belirledikten sonra adım atacağız. Gündemimizde var.
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