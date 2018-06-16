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Kara kartal!

Kara kartal!
Motosiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza dün 'da meydana geldi. Bir otomobil, Cihat Gerçik'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, genç sürücü Gerçik, feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine giden Gerçik'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gencin cesedi, morga kaldırıldı. Görgü tanıkları, motosiklet ile aracın yarıştığını hızlarının ise yaklaşık saatte 200 km olduğunu ve araç sürücüsünün yenilgiyi hazmedemeyerek Gerçik'in motoruna çarptığını iddia etti.


Barış SAVAŞ
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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