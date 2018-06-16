İnsanlığa ikramiye!

Emekli Erol Baksi'nin bayram günü yaptığı davranış, yüreklere işledi. Tüm Türkiye'yi duygulandıran olay Adana'da meydana geldi. 58 yaşındaki Erol Baksi, devletin vermiş olduğu bin liralık bayram ikramiyesini, tek başına harcamak istemedi. Düşündü, hesap etti. En sonunda parayı, ihtiyaç sahibi çocuklar için harcamaya karar verdi. Bin liraya çocuklara şeker ve hediye alan Baksi, kalanıyla da miniklere harçlık verdi. Palyaço ile geldiği mahallede, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü gülümsetti. Yaptığı davranışla herkesin takdirini kazanan Baksi, "Çocukların yüzünün gülmesi, onların bayramı mutlu geçirmesi dünyadaki her şeye değer. O nedenle bugün burada onlara hem hediye vereceğim hem de bayram harçlığı vereceğim. Bunu da bundan sonra geleneksel hale getirip her yıl yapacağım" dedi.
Erol Baksi'nin bayram günü mutlu ettiği çocuklar, objektiflere böyle gülümsedi.
Erol Baksi'nin bayram günü mutlu ettiği çocuklar, objektiflere böyle gülümsedi.
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