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Hoşçakal şehidim

Hoşçakal şehidim
Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdülselam Halat, dün memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ile şehit yakını ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yıldırım, "Abdulselam kardeşimizi ömrünün baharında alçakça şehit ettiler. Bu mübarek günlerde bizi yasa boğan alçaklara dünyayı dar etmek bizim boynumuzun borcudur" dedi.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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