Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya'da meydana gelen ve hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. 2004 yılında hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu çıkardık. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükumet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız. Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum." açıklamalarında bulundu.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bir kepçe operatörü gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'dan açıklama yapılmıştı. Dursun açıklamasında "Olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M. olayın şüphelisi olarak gözaltına alınmış olup, soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer vermişti.