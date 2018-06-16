;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için 12 milyar dolar harcadılar

'tan yavru köpeğe işkence açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , çocuklarıyla birlikte Ümraniye'deki hayvan barınağını ziyaret etti. , çocukları için barınaktan hayvan sahiplendi. Bakan Albayrak, Sakarya'daki yavru köpeğe işkenceyle ilgili olarak, "Canlılara, hayvanlara işkence yapanların en büyük cezaları alması için çalışma yapacağız" dedi.

Bakan Albayraktan yavru köpeğe işkence açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , çocuklarıyla birlikte Ümraniye'deki hayvan barınağını ziyaret etti. , çocukları için barınaktan hayvan sahiplendi.

"EN AĞIR CEZALARI ALINMASI HUSUSUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
"Canlılara, hayvanlara yapılan kötü muamelenin gerekli en ağır cezaları alınması husususun takipçisi olacağız. Peki biz bu canlılarla ilgili çocuklarımıza neler aşılayacağız? Bizlerin bu sevgiyi ilk olarak aşılaması lazım.

Burada iyi bir hizmet var ama, hayvan barınaklarının da çok daha fazla iyileştirilmesi gerek. Dün Sakarya'daki olay, bu ve benzeri olayların caydırıcılığının olması lazım, biz çalışmaları başlattık. 24 Haziran'dan sonra ilk olarak Adalet Bakanımız ve yetkili organlarla, hayvan hakları konusunda, ve onlara şiddet konusunda yoğun bir çalışma üreteceğiz."




Etiketler: ,
  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 16:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar