Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çocuklarıyla birlikte Ümraniye'deki hayvan barınağını ziyaret etti. Bakan Albayrak, çocukları için barınaktan hayvan sahiplendi.

"EN AĞIR CEZALARI ALINMASI HUSUSUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

"Canlılara, hayvanlara yapılan kötü muamelenin gerekli en ağır cezaları alınması husususun takipçisi olacağız. Peki biz bu canlılarla ilgili çocuklarımıza neler aşılayacağız? Bizlerin bu sevgiyi ilk olarak aşılaması lazım.

Burada iyi bir hizmet var ama, hayvan barınaklarının da çok daha fazla iyileştirilmesi gerek. Dün Sakarya'daki olay, bu ve benzeri olayların caydırıcılığının olması lazım, biz çalışmaları başlattık. 24 Haziran'dan sonra ilk olarak Adalet Bakanımız ve yetkili organlarla, hayvan hakları konusunda, ve onlara şiddet konusunda yoğun bir çalışma üreteceğiz."







