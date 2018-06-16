Antik tehlike!

Tatil kabusa döndü. Antik havuzda boğulmak tehlikesi geçiren Brezilyalı iki kadın turist yaşam savaşı veriyor. Brezilya'dan tatil için Türkiye'ye gelen Jandira Maria D Souza (65) ile kardeşi Valdete Maria De Souza (61), dün Denizli'de 2'nci yüzyıldan kalan Hierapolis kentindeki Kleopatra Antik Havuzu'na girdi. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde tarihi eserler bulunan havuzda bir süre yüzen iki turist, derin tarafa doğru gittiklerinde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaran, havuza atlayıp, turistleri sudan çıkardı. İki kadın turist, hastaneye kaldırıldı. İki kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Jandira Maria De Souza, yaşam destek ünitesine bağlandı. Valdete Maria De Souza'nın da tedavisi sürüyor.
30 DAKİKA NEFES ALAMADI
MARIA De Souza'nın Türkçe bilen kızı Rose Maria De Souza, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak, "Ben Ankara'da yaşıyorum. Annem ve teyzem Brezilya'dan tatil için geldi. Biz çok mutluyduk. Annem boğuldu, mosmordu, nefes alamıyordu, şimdi yoğum bakımda. Annem yaşarsa beyninde problem olacak. Çünkü 30 dakika nefes almadı" dedi. Antik havuzdaki iki kadın turistin cankurtaran tarafından çıkarıldığı, ancak sağlık görevlisi olmadığı için ambulans gelene kadar turiste müdahale edilemediği iddia edildi.
30 DAKİKA NEFES ALAMADI
MARIA De Souza'nın Türkçe bilen kızı Rose Maria De Souza, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak, "Ben Ankara'da yaşıyorum. Annem ve teyzem Brezilya'dan tatil için geldi. Biz çok mutluyduk. Annem boğuldu, mosmordu, nefes alamıyordu, şimdi yoğum bakımda. Annem yaşarsa beyninde problem olacak. Çünkü 30 dakika nefes almadı" dedi. Antik havuzdaki iki kadın turistin cankurtaran tarafından çıkarıldığı, ancak sağlık görevlisi olmadığı için ambulans gelene kadar turiste müdahale edilemediği iddia edildi.
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