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Suruç teröre karşı omuz omuza

Suruç'ta lilere yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren AK Parti Milletvekili İbrahim 'ın ağabeyi 'ın cenazesi büyük bir kalabalıkla defnedildi.

Suruç teröre karşı omuz omuza
Suruç Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından araçla Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi.
İlçe Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç'ın kıldırdığı namazın ardından omuzlara alınan Yıldız'ın tabutu, Yoğurtçu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına getirilip toprağa verildi.



KAHROLSUN PKK SLOGANLARI ATILDI
Bu arada, cenazenin getirilişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Törene katılanlar tekbir getirip "Vatan sağ olsun", "Kahrolsun " sloganları attı.

BAKANLAR DA CENAZEYE KATILDI
​Törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı milletvekilleri, İbrahim ve yakınlarına taziyelerini iletti.



'ın oğlu Osman Yıldız, sosyal medya hesabından "İftarını arife günü cennette açan can babam, mekanın cennet olsun. Rabbime kavuştun babam, Peygamber Efendimiz komşun olsun nur içinde uyu." şeklinde paylaşımda bulundu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Suruç ilçesinde dün seçim çalışması yürüten 'lilere yönelik silahlı saldırı sonucu çıkan olayda, aralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

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  • 15 Haziran 2018, Cuma 16:57
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